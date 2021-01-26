Малый театр откроет 2021 год тургеневской премьерой «Месяц в деревне»

13 февраля Малый театр представит свою первую премьеру 2021 года, которую поставил заслуженный артист России, звезда сериалов Глеб Подгородинский. Это спектакль по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

В центре сюжета — молодая жена богатого помещика. Ее жизнь полна счастьем и благополучием, пока однажды в эту идиллию не врывается юноша, переворачивающий душу главной героини вверх дном. Женщина поддается страсти, и этот неосторожный шаг оборачивается несчастьем для всех, кто прежде составлял ее беззаботную жизнь.

Главную роль сыграет 32-летняя актриса Полина Долинская, известная по сериалу «Маруся». Вместе с ней в составе заявлены Михаил Фоменко, Алена Охлупина, Василий Дахненко и Александр Дривень.

Спектакль покажут на сцене на Большой Ордынке 13 и 21 февраля в 18 часов.

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