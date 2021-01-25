МХТ имени Чехова представит спектакль «Заговор чувств» с Михаилом Пореченковым

6 и 7 февраля в столичном МХТ имени Чехова состоятся премьерные показы спектакля «Заговор чувств» по роману Юрия Олеши «Зависть» 1927 года. Это будет первая премьера театра в 2021 году, его поставил художественный руководитель труппы Сергей Женовач.

Это история об интеллигентном молодом человеке с тонкой душевной организацией, но большими амбициями, который не прижился в постреволюционной России. В своих романтических порывах он решает избавиться от одного большого начальника, но у таких людей мечты редко заканчиваются реальными действиями. И, конечно же, между главными героями постановки встанет женщина, любовь к которой будет двигать сюжет вперед.

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В главных ролях заявлены Михаил Пореченков, а также Артем Волобуев, Софья Райзман и Алексей Красненков.

Добавим, что дополнительные показы состоятся 15 и 26 февраля.

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