В Театре на Таганке поставят «Вишневый сад» с Ириной Апексимовой в главной роли

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова сыграет главную роль в чеховском спектакле «Вишневый сад», который на ее сцене поставит режиссер Юрий Муравицкий. Актриса исполнил помещицу Любовь Раневскую. Премьера постановки планируется на конец апреля 2021 года, репетиции уже начались.

«Чехов относится к таким авторам, поработав с которыми однажды, ты уже не можешь остановиться, хочется снова и снова возвращаться в этот мир – мир чеховских пьес, в котором все взаимосвязано и одно вытекает из другого», — цитирует режиссера журнал «Театр».

«Вишневый сад» будет третьим спектаклем данного постановщика в Театре на Таганке. Муравицкий хочет поставить его именно как комедию, чтобы разобраться, над чем именно Чехов завещал смеяться в этой пьесе.

Добавим, что «Вишневый сад» уже ставился в данном театре — в 1975 году с Владимиром Высоцким и Аллой Демидовой в главных ролях.

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