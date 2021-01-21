«Театр должен быть живой»: Джигарханян при жизни отказался от наушников, хотя и не мог запомнить текст

В последние годы жизни актер Армен Джигарханян не мог запоминать текст, но все равно выходил на сцену и искал какие-то возможности продолжать играть в спектаклях. Об этом рассказала его третья жена Виталина Цимбалюк-Романовская.

К примеру, в постановке «Театр времен Нерона и Сенеки» предполагалось, что герой Армена Борисовича пишет письма, и для на него на бумаге крупными буквами писали текст, который он должен был зачитывать. Но, несмотря на эту театральную хитрость, возрастной актер каждый раз готовился к роли, просматривал приготовленные для него «письма», хотя и не мог декламировать их наизусть.

Романовская рассказала, что режиссер предлагал Джигарханяну и другой выход: засунуть в ухо наушник, и чтобы помощник во время спектакля диктовал в него текст. Артист попробовал так сделать и потом категорически отказался.

«Я так играть не буду. Это все равно, что в презервативе заниматься любовью! — процитировала Виталина Армена Борисовича в YouTube-шоу «Алена, блин!» — А я лучше не скажу или скажу своими словами, но театр для меня должен быть живой».

Романовская отметила, что пока Джигарханян был в браке с ней, он еще по два раза в месяц выходил на сцену, а после развода и последовавшего за ним скандала спектакли прекратились.

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