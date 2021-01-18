«Время потерь, потрясений»: Юрий Бутусов поставит пьесу «Король Лир» в Театре Вахтангова

В 2021-ом Театр имени Вахтангова в Москве празднует 100-летний юбилей. И первой премьерой нового года на основной сцене станет шекспировский спектакль «Король Лир», поставленный главным режиссером театра Юрием Бутусовым. Он уже обращался к этой пьесе в 2006-ом, только в «Сатириконе», с Константином Райкиным в заглавной роли. Но пришло время для нового прочтения.

«Я думаю, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых «звуков», «смыслов», новая «Буря»…» — говорит режиссер.

В репетициях задействованы актеры: Артур Иванов, Виктор Добронравов, Василий Симонов, Яна Соболевская, Ольга Тумайкина, Владимир Логвинов, Юрий Поляк и другие.

Премьерные показы состоятся на выходных 27 и 28 февраля в 19 часов.

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