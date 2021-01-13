«Не уволилась и не уволили. Играю»: Зудина заверила, что продолжает служить Театру Табакова

Актриса Марина Зудина пообщалась под своим постом о праздниках в Instagram с подписчиками. Многие стали спрашивать ее, играет ли она на сцене Театра Табакова. По слухам, которые в последнее время активно гуляют в Сети, ее якобы могли уволить.

«Не уволилась и не уволили. Играю. В МХТ им. Чехова и в Театре Табакова. Быть без работы намного хуже, я уверена. А много работающим желаю радостных выходных! Рада, что у вас много работы, у многих ее нет».

Марина Зудина

Также Зудина отметила, что еще не вышла из отпуска после новогодних каникул. Как сказала звезда, праздники хороши, если до них было много высокооплачиваемой и по возможности любимой работы.

Напомним, что количество ролей после смерти мужа Олега Табакова у Марины Зудиной в его театре резко сократилось. Сын Павел и вовсе был вынужден покинуть культурное учреждение. По слухам, у актрисы есть определенные недопонимания с худруком театра Владимиром Машковым.

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