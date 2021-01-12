«Мне мало что светило в этом театре»: Алена Хмельницкая объяснила, почему покинула «Ленком»

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему покинула в 1994 году театр «Ленком» на пике славы.

«Я как раз тогда забеременела дочкой Сашей. И был такой момент, что надо было уходить. В спектакле надо было много танцевать, залезать на лестницы. Врачи сказали, что надо остановиться. Прыгать больше по сцене мне было нельзя».

Алена Хмельницкая

Как отметила актриса, вечером в один из дней она позвонила своему коллеге Николаю Караченцову.

«Сказала ему, что не смогу больше играть. Мне просто нельзя было скакать и прыгать. Караченцов сказал, что все понятно, похвалил меня. Это не было на самом деле прощанием. Я очень хотела ребенка, поэтому ушла. Очень ждала свою Сашку. Ни одной секунды не думала о том, чтобы избавиться от ребенка. Я не думала, что будет потом. Кроме «Юноны и Авось» и роли Кончиты мне мало что светило в этом театре», — заявила Алена Хмельницкая.

Алена Хмельницкая в 1994 году родила дочь Сашу от телеведущего Тиграна Кеосаяна. В 2010 году у них в семье родилась вторая наследница — Ксения. Через несколько лет после этого с Кеосаяном она рассталась.

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