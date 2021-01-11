«Будет жарко»: Оскар Кучера пригласил зрителей на мюзикл «Дон Жуан»

13 и 14 января в «Театриуме на Серпуховке» в Москве, а также 6 и 7 февраля в питерском «Мюзик-Холле» будет поставлен мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история».

Главную роль в постановке играет Иван Ожогин, вместе с ним на сцену выйдут Алика Смехова, Мария Геворгян и Оскар Кучера в роли антагониста. Последний 11 января выложил фото с репетиции спектакля и пригласил поклонников стать зрителями этого зрелища.

«Будет жарко от страсти, тепло от нежности, смешно от парадоксальности, и, конечно, страшно от вашего покорного слуги», — написал он.

По сюжету, легендарный любовник Дон Жуан устал от своей скандальной известности и стал отшельником. Но тут его поджидает коварная Смерть. И избежать ее можно только отдавшись настоящей любви — к той самой женщине, после которой иные романтические похождения уже станут невозможны.

Добавим, что мюзикл идет 2 часа 30 минут с антрактом. Возрастной рейтинг — 16+. Премьера постановки состоялась в сентябре 2020 года.

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