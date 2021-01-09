Вместо снега посыпались саморезы: Софья Эрнст пострадала во время спектакля в МХТ имени Чехова

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья пострадала во время спектакля «XX век. Бал» на сцене МХТ имени Чехова. По сценарию в конце постановки на актерский состав должен был повалиться сверху искусственный снег. Однако вместо него посыпались гвозди. Несколько саморезов задели Софью Эрнст, причинив ей небольшие травмы. От госпитализации актриса отказалась. Медицинская помощь звезде, к счастью, не потребовалась.

На место происшествия приезжали полицейские. Сотрудники театра уверены, что кто-то специально заложил гвозди в реквизиты. Сейчас хулигана разыскивают, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, что спектакль «XX век. Бал» поставил Константин Эрнст. Это своеобразное отражение памяти в двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами. Билеты на спектакль, согласно данным на сайте МХТ имени Чехова, колеблются от 250 до 3500 рублей.

В постановке помимо Софьи Эрнст задействованы такие актеры, как Алексей Агапов, Армен Арушанян, Алексей Варущенко и многие другие.

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