«Это будет триллер и пронзительная драма»: Рената Литвинова представила свой новый спектакль

7 января Рената Литвинова опубликовала в Instagram короткий видеоанонс своего предстоящего спектакля «Звезда вашего периода». На ролике 53-летняя актриса страстно обнимается со своим молодым партнером по проекту.

«Это будет триллер и пронзительная драма одновременно – про вечные поиски любви, про актуальность, про то, что у всех своя скорость старения, и про Личность, которая оправдывает всю прожитую жизнь и про которую скажут: «Она была великой звездой вашего периода», — описывает новый проект Литвинова.

Постановка будет показана в Московском художественном театре имени Чехова. Премьера состоится 24 и 25 февраля. Рената Муратовна выступает автором пьесы и режиссером-постановщиком, а также сыграет одну из главных ролей. По ее словам, вдохновение для этого спектакля она черпала в фильмах о кинодивах прошлых лет. Сюжет расскажет о постсоветской кинозвезде, которая вспоминает блистательное прошлое и представляет свое будущее.

В проекте задействованы актеры Кирилл Трубецкой, Юрий Чурсин, Мария Фомина, Софья Евстигнеева, Михаил Рахлин и жена Константина Эрнста Софья.

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