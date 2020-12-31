«Сложный, но интересный поворот в судьбе»: Апексимова о назначении директором в двух театрах

Как отметила актриса, в первое время никаких серьезных преобразований не будет.

Директор «Таганки» Ирина Апексимова прокомментировала свое назначение на должность директора в театре «Содружество актеров Таганки».

«На данный момент это два театра. И так будет до конца сезона. Никаких преобразований пока не будет. Планы сверстаны и у нас, и еще при Губенко. Поэтому никаких резких шагов не будет. Мне приятно. Это неожиданный, сложный, но интересный поворот в моей судьбе»».

Ирина Апексимова

Как отметила Апексимова, в ближайшее время она начнет знакомиться с труппой театра «Содружество актеров Таганки». У нее запланировано несколько встреч с руководством. Кроме того, она будет изучать документы, сообщает «МК».

Ранее стало известно, что для актеров театра «Содружество актеров Таганки» новость о назначении Ирины Апексимовой на должность директора стала полной неожиданностью. Причем артисты предрекают в будущем бунт. Особенно когда в театр вернутся пожилые актеры, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии.

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