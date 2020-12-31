«Театр встанет на дыбы»: артисты «Содружества актеров Таганки» в шоке от назначения Апексимовой

Коллектив не поставили в известность о назначении ее на должность директора.

Артисты «Содружества актеров Таганки» признались, что для них новость о назначении на должность директора их театра Ирины Апексимовой стало шоком. Никого из них в известность поставить не удосужились.

Как отметил актер Виталий Вашедский, новость стала для него словно гром среди ясного неба. В театре не было никаких разговоров о ее назначении. Когда ему пришло на телефон сообщение, то он сначала подумал, что это фейк. Как он считает, назначение провели неэтично.

«Сейчас и так тяжелое время. Половина труппы, те кто 65+, — на удаленке. В театре идет ремонт. К сожалению, сработало старое правило: когда в театре идет ремонт, жди перемен. Я опасаюсь, что театр встанет на дыбы. После Нового года будет взрыв, будет война. Зачем это надо?»

Виталий Вашедский

Напомним, что Ирина Апексимова теперь директор сразу двух театров — «Таганки» и «Содружества актеров Таганки». Когда-то театры были единым целым, но затем разделились. В этом году ушел из жизни руководитель «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко, после чего и начались перемены, сообщает «Комсомольская правда».

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