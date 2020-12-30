Мятежные девяностые позади: Ирина Апексимова готовится возглавить сразу два театра

Актриса и директор театра «Таганка» Ирина Апексимова в самое ближайшее время получит важное назначение. Она возглавит сразу два театра, которые снова, как много лет назад станут обитать под одной «крышей» – «Таганки» и «Содружество актеров Таганки».

Напомним, что актеры двух театров практически не общались друг с другом в последние десятилетия. Они исповедовали разную идеологию. Причем не только художественную. В этом году из жизни ушел директор «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко. На его место так никто и не заступил. В театре нет явного лидера и достойного продолжателя его идей.

Одно время шел разговор, что театр должен возглавить заместитель Николая Губенко Владимир Завикторин, но каких-то шагов с его стороны не последовало. Похоже, руководство театра остановится на кандидатуре Апексимовой.

Напомним, что раскол в легендарной «Таганке» случился еще в девяностых годах прошлого века. В результате конфликта между Юрием Любимовым и его учеником Николаем Губенко труппа раскололась надвое. Так на карте Москвы возникло два театра, сообщает «МК».

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