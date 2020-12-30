Эдуард Бояков объяснил, почему вывел из репертуара МХАТа экономически эффективные спектакли

Как отметил худрук театра, он не собирался ставить в основу своей деятельности только экономический успех.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков объяснил, почему из репертуара культурного заведения были выведены экономически эффективные спектакли, что вызвало не так давно вопросы в Министерстве культуры.

«Мы вносим спектакли в репертуар все-таки по показателям художественной ценности, а не голой эффективности. Я отнюдь не собираюсь ставить в основу своей деятельности экономику и оставлять в репертуаре только экономически выгодные спектакли».

Эдуард Бояков

Как отметил Бояков, даже во времена пандемии его театр остается одним из передовых в стране и самых эффективных. По его словам, сейчас зарабатывается на 24 процента больше средств, которыми театр должен пополнить бюджет. К примеру, на спектакль «Лавр» нет билетов уже на конец января 2021 года, сообщает «Российская газета».

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Ранее стало известно, что Министерство культуры инициировало в МХАТ имени Горького проверку. Найдены определенные нарушения. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру.

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