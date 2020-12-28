«Не так много ролей»: Анна Большова объяснила, почему ушла играть спектакль во МХАТ

25 декабря на Большой сцене МХАТа имени Горького состоялась новая театральная премьера: реконструкция постановки «Вишневый сад» 1988 года. К данному проекту Эдуарда Боякова присоединилась 44-летняя актриса из «Ленкома» Анна Большова. Она исполнила роль Любови Раневской, отметив, что от такого предложения невозможно было отказаться.

Журналисты поинтересовались у артистки, неужто так легко перейти из одно театра в другой, и Анна Леонидовна ответила, что это нормальная практика.

«Понятно, что в театре, которому ты служишь, много актеров и не так много ролей. Даже наши самые великие актеры могли по десять лет сидеть без премьерных ролей. Обеспечить всех главными, значимыми ролями невозможно. Поэтому, если вдруг случается интересное предложение и оно не идет в разрез с основным местом работы, конечно, ты соглашаешься», — пояснила актриса порталу News.ru.

Большова добавила, что Бояков сам позвонил ей минувшим летом с предложением этой роли. Она согласилась без раздумий, так как давно знает режиссера: они уже работали вместе 17 лет назад.

Напомним, что Анна Большова снималась в сериалах «Солдаты» (в роли жены прапорщика Шматко), «Остановка по требованию», «Ермоловы», «Жаркий лед» и других картинах.

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