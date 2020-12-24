Темный рыцарь в СССР: Театр на Бронной готовит премьеру «Бэтмен против Брежнева»

28 декабря в Театре на Бронной состоится премьера спектакля «Бэтмен против Брежнева». Создатели называют его советским триллером.

По сюжету, герой американских комиксов живет в СССР, прячась под личностью скромного писателя-недотепы. Но по ночам он одевает свой черный костюм, садится на бэтмобиль марки «Жигули» и оправляется на борьбу с преступностью. Вот только кроме злодеев герою нужно победить еще и застой советского общества.

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В спектакле заняты актеры Дмитрий Куличков, Александра Виноградова, Екатерина Варнава, Лина Миримская и Александр Семчев. Любопытно, что Леонида Брежнева играет женщина — 58-летняя Ольга Лапшина. Режиссером и драматургом постановки выступила Саша Денисова. В Сети есть видеоанонс спектакля.

Премьерные показы пройдут во «Дворце на Яузе» 28 декабря, 13, 20, 29 и 31 января.

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