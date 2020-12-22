Колокольников, Ярмольник и другие актеры выйдут на балкон в рамках театрального фестиваля

С 25 декабря по 13 января в Москве пройдет городской фестиваль Balkon. Мероприятие состоится онлайн: в социальные сети будет выложен ряд роликов, отснятых на живописных балконах столичных дворцов и особняков. Это будут музыкально-поэтические моноспектакли, которые подготовили Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Сергей Шакуров, Екатерина Гусева и другие артисты, в том числе актеры театра «Практика» и Театра на Бронной.

В новогодний сезон фестиваля решили добавить больше музыки и песен. Стихотворения подобраны под праздничную зимнюю тематику. Но, кроме перфомансов, зрителей ждет еще и образовательная программа — рассказы о городе и его балконах, лекции об истории театра.

Видео будут появляться на YouTube-канале фестиваля, странице в Instagram и других соцсетях. А пока организаторы выпустили красивых музыкальный ролик с анонсом новогодней серии.

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