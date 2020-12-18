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Рок-оперу «КарамазоВЫ» с Теоной Дольниковой покажут онлайн

Видеотрансляция постановки пройдет 21 декабря.

Рок-оперу «КарамазоВЫ» с Теоной Дольниковой покажут онлайн
Рок-опера «КарамазоВЫ». Фото: karamazovyrockopera.ru

Вечером, 21 декабря, в Сети покажут видеотрансляцию рок-оперы «КарамазоВЫ». Великий роман Федора Достоевского положили на музыку, а его персонажи получили прекрасные голоса.

Известно, что в постановке задействована певица Теона Дольникова, знакомая зрителям по мюзиклам «Метро», «Нотр Дам», «Мастер и Маргарита» и другим. Вместе с ней на сцене играют актеры Кирилл Гордеев и Александр Рагулин. Последний, кстати, является создателем проекта.

Трансляция пройдет на портале Культура.РФ 21 декабря. Начало — в 20:00.

Напомним, что «Братья Карамазовы» — это последний роман Достоевского. В нем автор затрагивает глубокие вопросы о боге, свободе и морали. Его экранизировали более десяти раз, а количество посвященных ему спектаклей вряд ли удастся когда-нибудь посчитать.

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мюзиклрок-операспектакльтеатрТеона ДольниковаФедор Достоевский