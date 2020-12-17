Мушкетеры, Фандорин и Кентервильское привидение: РАМТ покажет несколько спектаклей онлайн

На выходных 19-20 декабря пройдет сразу несколько видеотрансляций постановок по известным романам.

В грядущие выходные 19-20 декабря Российский государственный академический молодежный театр покажет четыре постановки, три из которых можно будет посмотреть онлайн — на сайте Культура.РФ в формате видеотрансляции.

19 декабря в 12:00 — «Чисто английское привидение» — спектакль по мотивам сказки Оскара Уайльда. Американское семейство покупает английский замок вместе со старинным призраком, обитающим там. Новые хозяева поместья в духов не верят, так что «жильцу» придется доказываться свое право на существование.

19 декабря в 19:00 — «Мушкетеры» — бессмертная история Александра Дюма снова вернет зрителей во времена, когда честь и мужество были на вес золота. Молодые актеры РАМТа будут не только страстно флиртовать на сцене, но и зрелищно фехтовать шпагами.

20 декабря в 19:00 — «Эраст Фандорин» — театральный детектив по книге Бориса Акунина. Создателям спектакля удалось перенести на сцену захватывающий дух романа, вместе со взрывами, погонями и перестрелками.

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