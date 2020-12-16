В Театре Романа Виктюка назначен новый художественный руководитель

Со смертью известного режиссера Романа Виктюка встал вопрос о том, кто будет руководить его театром. 16 декабря на должность художественного руководителя труппы был назначен молодой постановщик Денис Азаров. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

34-летний Азаров — выпускник ГИТИСа, сотрудничал с театрами «Новая опера», «Мастерская Петра Фоменко», Камерным музтеатром имени Покровского, проектом «Платформа», «Гоголь-центром» и другими. Кроме режиссуры занимается музыкой, основал собственную оперную студию.

«Я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его – моя главная задача на ближайшее время. В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин — ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра», — сказал, вступая в должность, Денис Азаров.

Добавим, что недавно Teleprogramma.pro сделала интервью с Дмитрием Бозиным, которого называют любимым актером Виктюка. Его, кстати, прочили в преемники худрука, но в итоге это место занял другой человек.

Напомним, народный артист России Роман Виктюк скончался 17 ноября. За несколько недель до смерти он попал в больницу с коронавирусом, имея при этом еще ряд заболеваний.

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