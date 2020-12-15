Необычный спектакль по Достоевскому Театра на Таганке покажут онлайн

В среду, 16 декабря, Московский театр на Таганке покажет драматический спектакль «8 (Восемь)», поставленный по мотивам романа Достоевского «Бесы». Главный герой постановки — Николай Ставрогин из книги, но здесь он рассматривается под призмой смертных грехов. Зависть, Гордыня, Похоть, Тщеславие и другие недостатки по очереди говорят с ним.

«Интересно разобраться, как гениальный человек может превратиться в «черную дыру» и, словно проверяя себя на мерзость, пожирать все вокруг, опускаясь все ниже и ниже», – говорит об этом спектакле его режиссер Сергей Чехов.

В постановке задействованы молодые актеры Театра на Таганке. Она будет интересна как почитателям творчества Достоевского, так и тем, кто не знаком с романом «Бесы».

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Портал Культура.РФ проведет видеотрансляцию спектакля. Начало — 16 декабря в 20 часов.

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