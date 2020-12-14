Страшная сказка для взрослых и детей: Татьяна Аксюта сыграет в спектакле «Калечина-Малечина»

Эта история о том, что становится с детьми, когда они растут без любви.

25 декабря московский Центр имени Мейерхольда представит театральную премьеру: спектакль «Калечина-Малечина» по одноименному роману Евгении Некрасовой, который является достаточно популярной «недетской сказкой». Создатели постановки приглашают зрителей обсудить актуальные темы школьной травли, детского одиночества и неприятия человека, не подходящего под общие стандарты.

Сюжет развернется вокруг затравленной девочки, которую не любят родители, да и одноклассники не хотят с ней дружить. Кажется, что жизнь ребенка донельзя ужасна, но именно ужас в виде фантастического персонажа Кикиморы приходит на помощь главной героине. Повествование похоже на мрачную сказку, однако ее декорации и поднятые темы довольно близки к реальности, что делает историю еще страшнее. Создатели уверяют, что постановка будет полезна, как детям, так и взрослым. Возрастной рейтинг — 12+.

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Центральная роль спектакля досталась 63-летней актрисе Татьяне Аксюте — звезде советских фильмов «Вам и не снилось…» и «Сказка странствий». Премьера состоится 25 декабря в 19 часов.