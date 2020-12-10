«Ромео и Джульетту» в исполнении актеров РАМТа покажут онлайн

А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? 11 декабря Российский академический молодежный театр поставит на своей сцене «Ромео и Джульетту». Для тех, кто из-за ограничений не сможет попасть на спектакль, на портале «Культура.РФ» пройдет его видеотрансляция.

Стоит отметить, что данная постановка лишено шаблонных пышных нарядов и громких признаний в любви. Актеры РАМТа показали мир Монтекки и Капулетти мрачным, злым и токсичным. Здесь не просто плюют на чувства двух влюбленных — здесь балом правит тотальная ненависть, от которой просто невозможно спастись. И все же молодая пара будет до последнего вздоха стремиться к счастью, даже перед лицом неумолимого рока.

«Мы пытаемся уйти от привычно романтичной сказочности, от шпаг и склянок с ядами, чтобы рассказать современную историю, которая касается нас напрямую. Есть мир, полный вражды и ненависти, а есть любовь и верность, к которым осознанно или нет тянется человек любой эпохи», — говорит режиссер спектакля Егор Перегудов.

Ромео и Джульетту сыграют молодые актеры Денис Фомин и Анастасия Волынская.

Трансляция начнется 11 декабря в 19 часов.

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