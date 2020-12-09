Ежи-скинхеды и гламурная креветка: театр Et Cetera приглашает послушать современные басни

22 и 24 декабря московский театр Et Cetera приглашает зрителей на свой премьерный экспериментальный спектакль «#Осторожнобасни». Стоит отметить, что это не привычные звериные истории Крылова. Молодые актеры подготовили актуальные басни с современными персонажами, впрочем, не отходя от поучительного жанра.

На сцене появятся ежи-скинхеды, гламурная креветка, актриса-ондатра, Александр Пушкин и многие другие. Спектакль получился легким, музыкальным, но довольно острым, если говорить о поднятых темах.

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Автором постановки выступил современный баснописец, худрук Музея Сергея Есенина и Московского театра поэтов Влад Маленко, режиссер Андрей Щукин добавил в спектакль изысканный пластический рисунок. Добавим, что эта премьера должна была состояться еще в апреле, но из-за карантина ее пришлось перенести на зиму.