Объявлен новый худрук Театра Армена Джигарханяна

Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен 62-летний Сергей Газаров. Режиссер принял предложение столичного департамента культуры и был представлен в новом качестве 8 декабря. Известно, что труппа сама попросила об этом назначении.

«Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем! В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило также много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна», — цитирует Газарова сайт мэра Москвы.

Актер Анатолий Кот и ректор ГИТИСа Григорий Заславский поддержали назначение режиссера на новый пост, отметив, что он стоял у истоков данного театра, хорошо знает труппу и может привнести новые веяния в процесс создания спектаклей.

Добавим, что с 1998 по 2001 годы Газаров был главным режиссером Театра Джигарханяна. В начале 90-х он получил премию Союза театральных деятелей России за постановку спектакля «Ревизор» в Театре Олега Табакова. У него богатая ролями актерская карьера («Next-2», «Турецкий гамбит», «Код Апокалипсиса», «Август. Восьмого», «12», «Годунов») и восемь срежиссированных фильмов.

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