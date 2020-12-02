В Сети покажут спектакль «Цветы для Элджернона», поставленный с помощью «Лего»

4 декабря Пермский театр кукол покажет видеоспектакль, который удивит даже тех, кто видел десятки кукольных постановок. Это будут «Цветы для Элджернона» по одноименному фантастическому рассказу Дэниела Киза, но история будет представлена с помощью детского конструктора «Лего». Перед зрителями развернется миниатюрный городок, произойдет действие. И, несмотря на то что такая «сцена» напоминает детскую игру, спектакль поднимает довольно серьезные темы.

Главный герой — умственно отсталый парень, работающий уборщиком. Ему проводят экспериментальную операцию, после которой он становится гением. Это настоящее чудо, вот только у подопытной мыши Элджернона, над которой провели тот же эксперимент, начинается регрессия… На что готов пойти человек, чтобы стать самым умным? И дозволено ли людям вообще ставить подобные опыты друг на друге? Над этими нравственными вопросами и задумывается автор.

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Видеотрансляцию спектакля можно будет посмотреть на сайте «Культура.РФ». Продолжительность — 60 минут. Начало — 4 декабря в 14:00. Для зрителей от 12 лет.

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