В новосибирском театре поставили «Незнайку» в стиле киберпанк

В Новосибирске готовится интересная театральная премьера. Местный «Первый театр» выпускает спектакль в стиле киберпанк под названием «НеZнайка. Лунный эпизод».

В основу постановки легла книга «Незнайка на Луне» Николай Носова. По сюжету главный герой на угнанной ракете отправляется на спутник Земли, чтобы столкнуться с технологически продвинутым миром будущего. Однако лунное государство больше напоминает антиутопию, где правят деньги и ложь. В Советском Союзе этот роман был призван критиковать капитализм, но в наше время у него появились новые смыслы, которые заложены в спектакль. Зрителям обещают современные декорации, футуристическую музыку и действие, интересное для всех возрастов.

«Выбор, перед которым стоят герои спектакля, стоит и перед зрителями: можно ли добиться справедливости и построить оптимистичный проект будущего? — рассказали в театре. — Подростки посмотрят его как увлекательный блокбастер, родители вспомнят свое детство и увидят неожиданные переклички с сегодняшним днем».

Премьерные показы пройдут 26 и 27 декабря.

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