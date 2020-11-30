«Звезд Театрала» 2020 года объявят 7 декабря

7 декабря 2020 года в здании Театра имени Вахтангова в Москве состоится церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» 2020 года. Как и все спектакли в столице, данное мероприятие пройдет при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях по коронавирусу. Далеко не все голосовавшие зрители смогут присутствовать на этом торжестве, оно традиционно будет транслироваться в YouTube — на канале журнала «Театрал».

Добавим, что в этом году за звание лучшего спектакля в большой форме борются «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» («Мастерская Петра Фоменко»), «Пер Гюнт» (Театр имени Вахтангова) и «Ревизор» (Театра Олега Табакова). В малой форме в финал вышли «Затейник» (театр «Сфера»), «Опасные связи» («Школа драматического искусства»» и «Тот самый М.» (театр «На Литейном»).

В других номинациях звучат имена Нонны Гришаевой, Тимофея Трибунцева, Валерии Ланской, Марии Ароновой, Ивана Добронравова, Чулпан Хаматовой и прочих известных артистов. Ведущими церемонии станут актеры Анна Чиповская и Андрей Заводюк.

Кстати, в этом году организаторы учредили две новые номинации: «Лучший любительский театр» и «Лучший арт-ответ пандемии» (для онлайн-проектов, созданных в период самоизоляции).

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