Стартовала продажа билетов на театральный фестиваль «Рождественский парад»

Спектакли будут показаны на нескольких сценах Санкт-Петербурга.

С 5 по 16 декабря пройдет в Санкт-Петербурге международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». В связи с ограничениями по коронавирусу представленные в этом году постановки сможет посетить лишь ограниченное число зрителей (от 15 до 70 человек). 30 ноября открылась регистрация на посещение спектаклей.

А вот, что будет представлено зрителям в этом году:

5 декабря в 19:00 — «Билокси блюз», театр-студия «Закулисье»;

6 декабря в 12:00 — сказка «Серебряное копытце», театр кукол «Петроглиф»;

в 17:00 — сказка-опера «Аннике — невеста каменная», независимый проект;

в 19:00 — «Я стою у ресторана», театр-студия «За углом»;

7 декабря в 17:00 — «Моби Дик», театр кукол «КукАртель»;

8 декабря в 19:00 — «А рыбы спят?», содружество актеров «К.А.Р.М.А.»;

9 декабря в 17:00 — «Колхозница и рабочий», Центр театрального мастерства (Нижний Новгород);

в 19:30 — «Одна абсолютно счастливая деревня», театр A’capella FM;

10 декабря в 17:00 — «Свой путь», независимое театральное партнерство под руководством М. Александровой;

в 19:00 — «Я есть», петербургский «Пан.Театр»;

11 декабря в 19:00 — «Про того, кто «Про это», театр «Светотень»;

12 декабря, в 15:00 — «На вяку, как на току», независимый проект Екатерины Ряжских;

в 19:30 — «Маланья — голова баранья», независимый проект Андрея Балашова;

13 декабря в 12:00 — «Сказки Шаляпина», театр кукол «Без занавеса»;

в 16:00 — «Тихий час», уфимский театр Alter ego;

в 18:00 — «Дети солнца», мастерская М. К. Лавровой;

14 декабря в 17:00 — «Неслучайный попутчик», петербургский «Театр поколений»;

в 19:00 — «Беспечная нота», творческое объединение «Нетеатр»;

15 декабря в 19:00 — «Песни Ри», петербургский «Балет.Театр».

Часть упомянутых спектаклей будет транслироваться онлайн в социальных сетях. Подробная информация в публикуется в группе фестиваля во «ВКонтакте».