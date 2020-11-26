Варвара Шмыкова стала ведущей подкаста о современном театре

Вместе с критиком Павлом Рудневым они разбираются в том, как сегодня создаются спектакли.

В Сети появился новый подкаст о современном театре. Его ведут звезда сериала «Чики» 28-летняя актриса Варвара Шмыкова и критик Павел Руднев. Первый выпуск проекта «В своем репертуаре» можно послушать на «Яндекс.Музыке» и других площадках.

Ведущие приглашают на откровенный разговор преподавателей Школы-студии МХАТ, актеров и всех, кто сегодня занимается созданием театра. Интересно, что в свое время Шмыкова поступила в театральный вуз только с четвертого раза, а теперь общается с именитыми педагогами уже как состоявшаяся актриса.

Помимо разборов спектаклей и творческих работ слушатели узнают о множестве закулисных историй. Например, почему знаменитый Квентин Тарантино искал режиссера Виктора Рыжакова, или как актер Никита Кукушкин чуть не сорвал важный спектакль. Подкаст может быть полезен и с практической точки зрения: в нем можно узнать, как поступить в театральный вуз и как воспринимать современные спектакли.

Смотрите также: