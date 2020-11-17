Светлана Крючкова сыграет жену Льва Толстого в музыкальном спектакле

14 декабря в Санкт-Петербургской академической филармонии состоится премьера авторского спектакля «Я – жена гения». Постановка посвящена 175-летию со дня рождения Софьи Андреевны Толстой — супруги и соратницы великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Известно, что главную роль сыграет народная артистка России Светлана Крючкова.

Сюжет будет происходить в Ясной Поляне и московском доме Толстых. Зрителям покажут как сцены счастливой семейной жизни, так и споры супругов. Найдется место и трагедии — гибели младшего, тринадцатого сына Ванечки. Утешение жена писателя найдет в музыке, которая приведет ее к роману с композитором Сергеем Танеевым.

Создатели спектакля уверены, что легендарная Светлана Крючкова сможет показать незаурядную личность Софьи Толстой, которая была хозяйкой большого дома, многодетной матерью, одаренной женщиной и сподвижницей своего великого мужа.

Спектакль объединит в себе драматическую игру, симфонический оркестр и отдельные музыкальные партии на рояле, исполненные выдающейся пианисткой Полина Осетинская. Прозвучат произведения Бетховена, Шостаковича, Шопена, Баха, Мендельсона и других композиторов. Роли рассказчика, Танеева и Толстого возьмет на себя заслуженный артист России Сергей Барковский.

Добавим, что премьера должна была состояться еще в конце ноября, но была перенесена. Возможно, это было связано с новостью о госпитализации Крючковой.

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