«Кровавая свадьба», «Женитьба», «Бешеные деньги»: какие спектакли покажут онлайн 16-20 ноября

Портал «Культура.РФ» проводит видеотрансляции разнообразных спектаклей со всей России. В то время, когда «вторая волна» коронавируса заставляет переносить премьеры и сокращать количество место в зале до 25%, стоит обратить внимание на те постановки, которые можно увидеть в Интернете.

Вот что можно будет увидеть на сайте с 16 по 20 ноября.

16 ноября в 19:40 — спектакль «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки в исполнении Русского театра драмы имени Икандера (Абхазия).

16 ноября в 20:00 — «Женитьба» Николая Гоголя (лауреат «Золотой маски») на сцене Александринского театра.

17 ноября в 14:30 — «Вишневый сад» Антона Чехова, необычное и современное прочтение Новосибирского драматического театра «Старый дом».

17 ноября в 20:00 — «Бешеные деньги» Александра Островского в исполнении Театра комедии имени Акимова.

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18 ноября в 18:00 — «Марьино поле» Олега Богаева в постановке Кировского драматического театра.

18 ноября в 19:00 — шекспировский «Гамлет» от Русского драматического театра имени Маяковского (Таджикистан).

18 ноября в 20:00 — спектакль «Рассказ о семи повешенных» по повести Леонида Андреева, играют студенты РГИСИ.

19 ноября в 19:00 — «О мышах и людях», постановка по одноименной повести нобелевского лауреата Джона Стейнбека от Русского театра драмы имени Лермонтова (Казахстан).

20 ноября в 18:00 — чеховский «Дядя Ваня» на сцене Белгородского театра драмы имени Щепкина.