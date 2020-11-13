В новом спектакле Сергея Безрукова чеховские герои наденут маски и перчатки

11 и 12 декабря Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова представит зрителям премьеру чеховского спектакля «Дядя Ваня». Худрук труппы выступил режиссером этой постановки и сыграл одну из ролей. Также на сцене появятся Антон Хабаров и Карина Андоленко.

Безруков предложит столичной публике уникальное исследование драмы человеческой души. Главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь. А жизнь, посвященная самоедству и поклонению кумирам только ширит пустоту, пожирая все благородное в людях. Неспособные любить персонажи погружаются в болото пошлости. Они могли бы разжечь огонь в душе, но, как во многих пьесах Чехова, для них это недостижимо и, увы, слишком поздно.

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Идея поставить эту пьесу родилась у Безрукова после того, как театру пришлось срочно искать замену премьере «Маскарада», отмененной из-за карантина. Кстати, реалии пандемии найдут свое отражение в спектакле.

«Как и многие, я провел самоизоляцию среди ящиков с рассадой, сажая в огороде помидоры и огурцы, немного пожил деревенской жизнью. И в моей постановке все это будет: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни. Мы обыграем новую театральную реальность: в зале будут ящики с рассадой, которые мы разместим между зрителями, – это добавит и колорита, и актуальности», — рассказала режиссер журналу «Театрал».

А еще, по его задумке, маски и перчатки будут не только на зрителях в зале, но и на актерах на сцене. Причем их применение будет оправдано чеховским текстом.