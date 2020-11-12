Любовный детектив: в Интернете покажут спектакль «Скамейка» Театра Табакова

14 ноября Московский театр Олега Табакова покажет на своей сцене спектакль «Скамейка», жанр которого можно охарактеризовать как любовный детектив. Это витиеватая история о мужчине и женщине с непредсказуемыми поворотами сюжета. Он и она все время меняются ролями «преступник и сыщик». В главных ролях — Алена Лаптева и Евгений Миллер.

Спектакль любопытен тем, что это первая театральная работа кинорежиссера и продюсера Алексея Мурадова. В 90-х он снял множество документальных фильмов и программ для каналов ОРТ и ТВЦ, а позже ударился в художественное кино, был отмечен на многих международных фестивалях. Он снял такие фильмы, как «Змей», «Ночные сестры», сериалы «Жуков» и «Власик. Тень Сталина», а также российскую адаптацию американского сериала «Менталист».

Для тех, кто не может посетить театр, спектакль будет транслироваться онлайн на портале «Культура.РФ» — 14 ноября в 19 часов. На сцене же его повторят 27 ноября, 11, 19 и 31 декабря.