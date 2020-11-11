В Сети покажут спектакль о скандальном российском художнике

В этой постановке провокационный творец Олег Кулик расскажет о своих ошибках и возможности их исправить.

15 ноября в московском театре «Практика» будет показан спектакль «Человек.doc. Олег Кулик». Главную роль сыграет актер Антон Кукушкин.

Олег Кулик — современный художник-концептуалист, чьи скандальные перфомансы закрепили за ним в прессе ярлыки «радикала» и «провокатора». Более двадцати лет он эпатировал публику, вызывая бурную реакцию у зрителей.

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В данном спектакле деятеля искусства решили показать в новом свете, раскрыть его как человека. Главный герой окинет свою жизнь критическим взглядом, найдет в ней ошибки и поговорит со зрителями о возможности их исправления, без пафоса и без прикрас.

Режиссерами выступили Эдуард Бояков и Светлана Иванова-Сергеева. Спектакль идет на сцене уже три года, но 15 ноября у всех зрителей появится шанс его посмотреть — видеотрансляцию постановки покажут на портале Культура.РФ в 20:00.