В Сети покажут оперу, повлиявшую на творчество Михаила Булгакова

12 ноября на сайте «Культура.РФ» пройдет видеотрансляция оперы «Фауст» французского композитора Шарля Гуно, написанной по трагедии Иоганна Гете. Спектакль поставил московский театр «Новая опера».

Известно, что это музыкальное произведение покорило русскую интеллигенцию еще во второй половине XIX века. Оно также очень нравилось молодому врачу Михаилу Булгакову, заметно повлияв на его литературное творчество. Данная опера упоминается в романе «Мастер и Маргарита».

Столичный театр представил обновленный спектакль в год 125-летия со дня рождения писателя. В нем герои Гете обретают вполне узнаваемые московские черты.

Опера в трех действиях длится три часа и сорок минут, с двумя антрактами. Она исполняется на французском языке с русскими субтитрами. Начало трансляции — в 19 часов.