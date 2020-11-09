«МДТ – Театр Европы» наконец выпустит «Братьев Карамазовых»

16 и 17 ноября в «МДТ – Театре Европы» состоится премьера спектакля «Братья Карамазовы». Пьеса для него написана худруком театра Львом Додиным на основе культового произведения Федора Достоевского. Он же выступил режиссером данной постановки.

Известно, что данный спектакль готовился несколько лет, чтобы соответствовать величию романа. Его должны были показать еще в прошлом театральном сезоне, но из-за пандемии премьеру перенесли на осень. В октябре она так же не смогла состояться — из-за того, что сам Додин и другие артисты театра заболели коронавирусом. И вот теперь, наконец, пришло время для нового прочтения «Братьев Карамазовых».

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Добавим, что в данном спектакле играет Елизавета Боярская. В постановке будет использована музыка Людвига ван Бетховена и Александра Гурилева.

Напомним, что «Братья Карамазовы» — это последний роман Достоевского, над которым писатель работал два года. Книга затрагивает глубокие вопросы веры, свободы и морали.