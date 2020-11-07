Уроки Натальи Гундаревой: Леонид Роберман рассказал, чему его научила актриса

Театральный продюсер и директор агентства «Арт-Партнёр» Леонид Роберман в интервью изданию 7дней.ru рассказал о работе с легендарной актрисой театра и кино Натальей Гундаревой. Во время создания спектакля «Какая идиотская жизнь» Роберман решил, что гонорары у него и трех артистов постановки — Джигарханяна, Гаркалина и Гундаревой — будут равными. По словам «отца антрепризы», Армен Борисович и Валерий Борисович согласились с размерами гонораров. Гундарева, начав репетировать, отказалась обсуждать условия работы, аргументировав это тем, что договориться они всегда успеют.



больше по теме «Никто не может дозвониться ему»: Андрей Губин два месяца не выходит на связь

Однако, накануне спектакля Роберман столкнулся с реалиями взаимодействия со звездами: актриса четко обозначила свои правила работы.

За пару дней до постановки продюсер подошел к Гундаревой с намерением обсудить окончательные условия работы, и неожиданно для себя услышал от нее резкое заявление:

«А чего обсуждать-то? Значит, так: платить ты мне будешь столько, жить я буду так-то, летать такими-то рейсами. Если тебя что-то не устраивает, можешь меня заменить».

Естественно, искать другую актрису уже не было времени, к тому же, заменить Гундареву было не под силу никому. По словам Робермана, эта ситуация стала для него важнейшим бизнес-уроком: договариваться нужно «на берегу». К слову, продюсер не согласен с тем, что у актрисы был тяжелый характер. Он уверен, что артистка такого масштаба имела право на капризы: