В Сети покажут спектакль «Двое на качелях» с Кириллом Сафоновым и Кристиной Орбакайте

5 ноября в 19:30 на сайте Культура.РФ начнется видеотрансляция спектакля «Двое на качелях», поставленного в театре «Современник» Галиной Волчек. В основу постановки, которая стала режиссерским дебютом артистки, легло произведение американского писателя Уильяма Гибсона. Театр ставил этот спектакль с разными составами на протяжении 30 лет, начиная с 1962 года.

В 2015-ом Волчек вернулась к этой пронзительной истории любви, когда, по ее мнению, общество устало от агрессии и боли.

Сейчас главные роли в постановке исполняют Кирилл Сафонов и Кристина Орбакайте. В последней Волчек в свое время признала большую актрису, став ее поклонницей уже после выхода фильма «Чучело».

По сюжету, в Нью-Йорк приезжает молодой адвокат, которого бросила жена. В новом городе он встречает танцовщицу, у которой имеются проблемы с деньгами. Пара проникается друг к другу симпатией и начинает жить вместе, вот только прошлое не отпускает мужчину, провоцируя все новые и новые скандалы.