На сцену возвращается спектакль, в котором мужчины играют беременных женщин

Московский Театр.doc готов представить зрителям новую версию спектакля «9//40». Данная постановка относится к документальному театру, то есть, на сцене развернется не художественное произведение, а честный разговор с залом о сокровенной теме — беременности и родах.

Героини пьесы – беременные, рожающие и родившие женщины. Вместе с ними зритель проходит путь в девять месяцев: от первого известия о беременности до рождения ребенка. Вместе они постараются ответить на главный вопрос: зачем люди рожают детей? Спектакль написан на основе интервью и бесед с беременными и рожавшими женщинами, также в него вошли материалы с форумов мамочек. Но главная фишка этой постановки в том, что все роли (а они все женские) исполняют мужчины.

Премьера спектакля состоялась в 2012 году и произвела фурор. Рискованный эксперимент вызвал у зрителей интерес, и три сезона постановка шла с большим успехом. На нее приходили и беременные девушки, и те, кто только планировал ребенка, и сомневающиеся, стоит ли рожать.

И вот, спустя четыре года спектакль (18+) возвращается на сцену. В нем изменились текст, сценография, музыка, команда и даже финал, но тема осталась прежней.

Показы в Театре.doc состоятся 9 и 17 ноября, 3 и 10 декабря.