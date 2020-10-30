Какие необычные спектакли посмотреть онлайн на выходных 31 октября — 1 ноября

Занимаем свой досуг высоким искусством в период, когда многие театры закрываются на карантин.

Портал Культура.РФ продолжает проводить ежедневные видеотрансляции, посвященные событиям в мире театра, литературы и других видов искусства. В грядущие выходные — 31 октября, 1 ноября — на сайте пройдут показы нескольких необычных постановок.

31 октября в 18:00 смотрите мультимедийный спектакль «Последняя цифра перед бесконечностью» от Калужского инновационного культурного центра. Это действо соединит в себе современную хореографию, концептуальную авторскую музыку и стихи, чтобы напомнить зрителям, как важно живое человеческое общение в эпоху соцсетей.

В это же время начнется трансляция спектакля «Маяковский идет за сахаром», поставленный Театром имени Маяковского. Создатели попытались взглянуть на поэта и художника современным взглядом.

1 ноября в 12:00 Московский губернский театр покажет детский спектакль «Серебряное копытце». Это добрая и уютная постановка, наполненная старинными прибаутками, запахом калачей на ярмарке, радостью от катания с горки и предновогодним ощущением чуда.

А в 18:00 смотрите трансляцию балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в трех действиях. Для зрителей станцуют артисты Государственного театра оперы и балета Удмуртской республики. В трансляции можно будет увидеть изысканные костюмы и декорации.