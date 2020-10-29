Во Всемирный день балета Большой и Мариинский театры провели трансляции своих репетиций

29 октября крупнейшие танцевальные труппы планеты празднуют Всемирный день балета. Так как мир борется с пандемией коронавируса, то основными мероприятиями этого масштабного события стали видеотрансляции. Танцоры из разных стран, в том числе Лондонский королевский балет и Большой театр России, проводят онлайн-показы репетиций и встречи с мэтрами. Полная программы трансляций собрана на специальном сайте, посвященном Дню балета.

К примеру, Большой театр в своей трансляции показал фрагменты репетиций спектаклей «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Онегин». Последними новостями о своей работе поделились танцоры Анна Никулина, Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, Денис Савин, Алексей Путинцев и руководитель балетной труппы Махар Вазиев.

В этой году к акции впервые присоединился Мариинский театр, в своих аккаунтах в YouTube и других соцсетях он представил мастер-класс руководителя балетной труппы Юрия Фатеева с участием ведущих солистов и репетицию «Баядерки» от примы-балерины Виктории Терешкиной.

Также свои трансляции представили крупнейшие балетные труппы Австралии, Канады, Швеции и других стран.