«Содружество актеров Таганки» покажет культовый антифашистский спектакль

31 октября и 1 ноября в театре «Содружество актеров Таганки» состоится премьера — спектакль «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» по антифашистской пьесе Бертольта Брехта. Она про то, что мир не должен забывать таких политических преступников, как Гитлер, Пиночет, Муссолини. Сделав работу над ошибками, общество не может допустить возвращения к диктаторским режимам.

У этой постановки долгая история. В 1964 году молодой немецкий режиссер Зигфрид Кюн сделал ее своим дипломным спектаклем во ВГИКе. Премьера имела большой успех и не только в студенческих кругах. Главную роль исполнил другой выпускник этого вуза — Николай Губенко, и это стало одним из его первых шагов в творческой карьере.

Прошло 56 лет. И снова тот же спектакль поставил Зигфрид Кюн, только теперь уже знаменитый немецкий режиссер. Художником выступил Борис Бланк, так же работавший над самой первой версией. Худрук «Содружества актеров Таганки» Николай Губенко тоже планировал вернуться к главной роли, но 16 августа 2020 года его не стало. Тем не менее возрожденная постановка все равно состоится.

По задумке художественного руководителя театра, это очень символично, что немецкий режиссер поставил в Москве антифашистскую пьесу к юбилею Великой Победы. Артисты «Содружества актеров Таганки» не отказались от данной идеи и довели спектакль до премьеры, несмотря на смерть руководителя и коронавирусные ограничения.