Все на нервах: 57-летний Домогаров назвал причину резкого похудения

Продолжительное время Александр Домогаров не появлялся на публике, что естественно, обеспокоило его верных почитателей. За этот период он значительно похудел. Вновь оказавшись на сцене под прицелом фотокамер и на глазах поклонников, артист удивил фанатов произошедшими в его внешности изменениями. В Театре имении Моссовета Домогаров играет главную роль в постановке «Ричард III».

Как выяснилось, Александр не собирался изнурять себя диетами. Кроме того, он не ставил перед собой цели во что бы то ни стало сбросить вес. В спортзал актер не ходит, каких-то диет не придерживается, а лишние килограммы ушли из-за нервов. В целом он сбросил 10-11 килограммов. Об этом актер рассказал в интервью «СтарХит».

Напомним, что в марте этого года Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького, где был приглашенным актером. Тогда он заявлял, что оказался в сложной некрасивой ситуации. По слухам, речь шла о финансовой составляющей.