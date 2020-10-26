Цирк, Гоголь, «Красная шапочка»: какие спектакли покажут в Сети в конце октября

Портал Культура.РФ ежедневно проводит видеотрансляции постановок различных российских театров. Если вы соскучились по спектаклям, но не имеете возможности посмотреть их вживую, предлагаем вам афишу того, что будет показано на упомянутом сайте в ближайшую неделю.

27 октября:

12 часов — «Красная шапочка», театр «Санктъ-Петербургъ Опера»;

16 часов — «Женитьба» по Гоголю, Брянский областной театр драмы имени Толстого;

20 часов — «7 самураев», Псковский драматический театр имени Пушкина;

29 октября:

12 часов — «Питер Пэн», Московский областной государственный ТЮЗ;

12 часов — «Цирк зажигает…», программа Росгосцирка;

18 часов — «Квазифутбол», «Один театр», город Краснодар.

30 октября:

12 часов — «Бах-бах-бах!», Севастопольских ТЮЗ;

31 октября:

12 часов — «Чук и Гек», Театр кукол Кузбасса имени Гайдара;

16 часов — «Мюзикл Ревизор», Димитровградский драматический театр имени Островского.

Добавим, что на портале есть архив уже показанных спектаклей, записи которых можно посмотреть прямо сейчас.