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Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет в онлайн-формате

Спектакли мероприятия можно будет бесплатно посмотреть в Сети.

Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет в онлайн-формате
Спектакль РГИСИ «Рассказ о семи повешенных». Фото: petersburg-theatre.com

В 2020 году фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет онлайн. Мероприятие запланировано на 14–22 ноября.

«Смена площадки на виртуальную не сделает «Сезоны» менее  насыщенными, чем на протяжении предыдущих 13 лет. В программе сделан акцент на русскую классику, — цитирует художественного руководителя фестиваля Виктора Минкова журнал «Театр». — Показать эти спектакли по всему миру вместо одной страны, как это бывает обычно, — интересный опыт для нашей команды. И мы с нетерпением этого ждем».

Видеотрансляции спектаклей северной столицы пройдут на сайте проекта и на его официальных страницах в социальных сетях. Как заверили организаторы, постановки профессионально сняты и снабжены английскими субтитрами.

Зрителям покажут следующие спектакли:

  • Александринский театр — «Женитьба»;
  • Театр комедии имени Акимова — «Бешеные деньги»;
  • Театр имени Ленсовета — «Мертвые души»;
  • театр «Приют комедианта» — «Человек из Подольска»;
  • Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова — «Игроки»;
  • Большой театр кукол — «Гамлет. Ширма»;
  • Российский государственный институт сценических искусств — «Рассказ о семи повешенных».

Помимо самих постановок, зрителям представят театральные мастер-классы и творческие встречи.

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