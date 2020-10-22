Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет в онлайн-формате

В 2020 году фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет онлайн. Мероприятие запланировано на 14–22 ноября.
«Смена площадки на виртуальную не сделает «Сезоны» менее насыщенными, чем на протяжении предыдущих 13 лет. В программе сделан акцент на русскую классику, — цитирует художественного руководителя фестиваля Виктора Минкова журнал «Театр». — Показать эти спектакли по всему миру вместо одной страны, как это бывает обычно, — интересный опыт для нашей команды. И мы с нетерпением этого ждем».
Видеотрансляции спектаклей северной столицы пройдут на сайте проекта и на его официальных страницах в социальных сетях. Как заверили организаторы, постановки профессионально сняты и снабжены английскими субтитрами.
Зрителям покажут следующие спектакли:
- Александринский театр — «Женитьба»;
- Театр комедии имени Акимова — «Бешеные деньги»;
- Театр имени Ленсовета — «Мертвые души»;
- театр «Приют комедианта» — «Человек из Подольска»;
- Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова — «Игроки»;
- Большой театр кукол — «Гамлет. Ширма»;
- Российский государственный институт сценических искусств — «Рассказ о семи повешенных».
Помимо самих постановок, зрителям представят театральные мастер-классы и творческие встречи.