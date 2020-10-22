Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет в онлайн-формате

В 2020 году фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет онлайн. Мероприятие запланировано на 14–22 ноября.

«Смена площадки на виртуальную не сделает «Сезоны» менее насыщенными, чем на протяжении предыдущих 13 лет. В программе сделан акцент на русскую классику, — цитирует художественного руководителя фестиваля Виктора Минкова журнал «Театр». — Показать эти спектакли по всему миру вместо одной страны, как это бывает обычно, — интересный опыт для нашей команды. И мы с нетерпением этого ждем».