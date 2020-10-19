Императрица: Надежда Бабкина вернулась к любимой роли

Недавно Надежда Бабкина отметила 50-летний юбилей своей творческой деятельности. По этому случаю она организовала концерт, в котором приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. Теперь же артистка, которая, напомним, летом перенесла тяжелую форму коронавируса, вернулась к одной из своих ролей. В спектакле «Ночь перед Рождеством» Бабкина играет императрицу. В своем Instagram она поблагодарила зрителей.

«Зрителям спасибо за то, что выполняют требования Роспотребнадзора и приходят в театр «Русская песня» в масках. Молодцы! С людьми необходимо разговаривать, а не запугивать их или грозить. Берегите себя, мои дорогие!», — написала Бабкина.

На днях артистка выпустила свою книгу «Модная, народная», на страницах которой вспоминала самые значимые события своей биографии. Издание скоро будет доступно широкому кругу читателей.