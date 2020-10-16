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Горячая штучка: публика отметила эротический танец Карпович в спектакле «Номер 13»

В этой постановке героиня актрисы танцует на сцене в кружевном белье.

Горячая штучка: публика отметила эротический танец Карпович в спектакле «Номер 13»
Мирослава Карпович на сцене. Фото: Global Look Press

Карьера звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович после начала ее скандального романа с Павлом Прилучным пошла в гору. Мало того, что у 34-летней актрисы появился ряд новых ролей в театре и кино, так и на уже давно известные образы артистки стали обращать больше внимания.

Например, спектакль «Номер 13», который Мирослава играет уже несколько лет в Театриуме на Серпуховке с Борисом Смолкиным и Андреем Гайдуляном. Постановка 18+, потому что в ней есть взрослые сцены — в частности, сама Карпович танцует в нем достаточно откровенный танец в кружевном белье.

Как пишет портал «7 дней», после крайнего спектакля артистка поделались фрагментом своего зажигательного выступления в социальной сети, призвав подписчиц запомнить ее соблазнительные движения. Пользователи шутят: мол, теперь ясно, как Мирославе удалось соблазнить Павла.

Напомним, в том же театре Прилучный и Карпович играют вместе в спектакле «Косметика врага».

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