Спектакли «Горбачев» в Театре Наций отменены из-за болезни Чулпан Хаматовой

Московский Театр Наций с извинениями сообщил, что показы спектакля «Горбачев», намеченные на 14, 16 и 17 октября отменены «в связи с болезнью актрисы». Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, в данной постановке играют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Артисты вжились в роли Михаила и Раисы Горбачевых, но не ради отображения политических событий — они показывают на сцене трогательную историю любви и верности.

Премьерные показы состоялись 10 и 11 октября, публика была в восторге. Даже сам Михаил Горбачев посмотрел спектакль и остался доволен.

От какой именно болезни пострадала Хаматова, не сообщается. Сама артистка так же ничего не опубликовала в своем микроблоге.

Сотрудники театра объяснили зрителям, что сдать купленные билеты можно в течение 10 дней после даты спектакля при наличии чека. Тем, кто оплачивал покупку банковской картой, необходимо будет предъявить ее и паспорт — деньги вернут на счет в срок от 3 до 14 дней. С теми, кто купил билеты на официальном сайте театра, сотрудники учреждения свяжутся отдельно.