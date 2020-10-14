«Моя настоящая жизнь: мечта о театре»: вышла книга ныне покойного Олега Табакова

В ней собраны воспоминания актера о молодости и работе с именитыми коллегами.

Издательство «АСТ» выпустило книгу Олега Табакова «Моя настоящая жизнь: мечта о театре». В ней ныне покойный актер и режиссер вспоминал о своем саратовском детстве, первых годах в Москве, «Современнике», «Табакерке» и МХТ имени Чехова и о звездных коллегах по сцене. В тексте присутствуют истории, связанные с Галиной Волчек, Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и другими артистами.

У Табакова достаточно «выпуклая» манере рассказа. Вместе с его вниманием к деталям и характером она превращает автобиографию в самый настоящий роман.

«Олег Павлович любил выражаться витиеватыми сложносочиненными и подчиненными предложениями, которые стремятся исчерпать предмет разом. Часто в какой-нибудь едкой или заостренно-нелитературной форме. Дух «живого великорусского языка» чувствует очень хорошо», — говорит давний друг Табакова Анатолий Смелянский.

Также стоит отметить прекрасную память автора. Даже воспоминание далекой юности он мог представить в графической точности. Особое место в автобиографии уделено еде и вкусовым ощущениям. Табаков помнил, какой шоколад был в голодные военные годы, как он питался в студенческие годы, как его объедали коллеги-актеры. Можно сказать, что он пробовал жизнь на вкус.